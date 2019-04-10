Хабиб: "Не хотел бы нести ответственность за жизнь Роналду"

Теги ювентускриштиану роналду

Хабиб: "Не хотел бы нести ответственность за жизнь Роналду"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном приглашении в Дагестан нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанять. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так - в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить", - сказал Хабиб.

В феврале прошлого года российский боец встретился с Роналду в Мадриде. Спортсмены обменялись подарками и с тех пор регулярно общаются о футболе.

Не пропустите: Гинер объяснил, почему Роналду не является лучшим футболистом мира. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба

Райола сообщил "Реалу" условия перехода Погба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 31 84
2 Наполи Наполи 31 64
3 Интер Милан Интер Милан 31 57
4 Милан Милан 31 52
5 Аталанта Аталанта 31 52
6 Рома Рома 31 51
7 Лацио Лацио 30 49
8 Торино Торино 31 49
9 Сампдория Сампдория 31 45
10 Фиорентина Фиорентина 31 39
11 Сассуоло Сассуоло 31 36
12 Кальяри Кальяри 31 36
13 Дженоа Дженоа 31 34
14 Парма Парма 31 34
15 Удинезе Удинезе 30 32
16 СПАЛ СПАЛ 31 32
17 Болонья Болонья 31 30
18 Эмполи Эмполи 31 28
19 Фрозиноне Фрозиноне 31 23
20 Кьево Кьево 31 11
Полная таблица

топ-5 тегов