Хабиб: "Не хотел бы нести ответственность за жизнь Роналду"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос о возможном приглашении в Дагестан нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Не знаю даже, такая мысль не посещала. Мне нужно будет охрану ему нанять. Не знаю, смогу ли я ответить здесь за его жизнь. Так-то у нас безопасно, не то что в СМИ показывают. В любом случае, он - самый известный спортсмен в мире. Не хотел бы за его жизнь нести ответственность. А так - в любое время пускай прилетает. Был бы очень рад его встретить", - сказал Хабиб.

В феврале прошлого года российский боец встретился с Роналду в Мадриде. Спортсмены обменялись подарками и с тех пор регулярно общаются о футболе.

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