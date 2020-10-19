Хабиб Нурмагомедов назвал лучших футболистов в истории

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, являющийся чемпионом UFC в легком весе, рассказал, кого он считает лучшими футболистами в истории.

"Тяжело вот так назвать. Думаю, в список попадут Пеле, Диего Марадона, Лионель Месси, Криштиану Роналду, "Зубастик" Роналдо, Зинедин Зидан. Луиш Фигу - тоже один из величайших. В 2000 году он выиграл "Золотой мяч", тогда был его пик. Потом пару лет тоже играл на высоком уровне. Наверное, эти игроки лучшие", - сказал Хабиб в интервью Reebok в Instagram.

Стоит отметить, что Нурмагомедов является близким другом нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Не пропустите: Роналду, Анри и еще 8 игроков претендуют на звание лучшего левого нападающего в истории. | http://soccernews.ru