Хабиб Нурмагомедов откроет матч "Анжи" - ЦСКА

Российский боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов откроет матч 11-го тура РПЛ между "Анжи" и ЦСКА.

"Перед началом матча "Анжи" - ЦСКА состоится чествование чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова! Хабибу будет предоставлено право нанести первый удар по мячу в матче. Кроме того, ФК "Анжи" разыграет сувениры с автографами" - говорится в заявлении махачкалинского клуба в твиттере.

Напомним, что матч "Анжи" - ЦСКА состоится в пятницу, 19 октября, в 18:00 мск.

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