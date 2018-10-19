Хабиб Нурмагомедов открыл матч "Анжи" - ЦСКА

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов открыл матч 11-го тура РПЛ между "Анжи" и ЦСКА.

Спортсмен нанёс символический первый удар по мячу перед началом игры.

Также стоит отметить, что в преддверии матча Хабиба Нурмагомедова поздравили с победой над Конором Макгрегором в недавнем бое за чемпионский пояс. В частности, "Анжи" подарил ему футболку с номером 27, что символизирует количество его триумфов в октагоне.

Не пропустите: Футболисты ЦСКА сфотографировались с чемпионским поясом Хабиба Нурмагомедова. | http://soccernews.ru