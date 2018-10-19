Хабиб Нурмагомедов поздравил ЦСКА с победой над "Анжи"

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Хабиб Нурмагомедов поздравил ЦСКА с победой над "Анжи"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов поздравил ЦСКА с победой над "Анжи" в матче 11-го тура РПЛ.

"Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов после матча зашёл в раздевалку и поздравил "красно-синих" с победой" - гласит запись в официальном твиттере армейцев. 

Напомним, что ЦСКА обыграл "Анжи" со счётом 2:0. Голы забили Никола Влашич и Фёдор Чалов.

Хабиб Нурмагомедов открывал этот матч символическим первым ударом по мячу. | http://soccernews.ru

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