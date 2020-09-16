Хабиб обратился к Златану Ибрагимовичу

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Хабиб обратился к Златану Ибрагимовичу

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к форварду "Милана" Златану Ибрагимовичу.

Российский боец выложил сторис в инстаграме с голом Ибрагимовича ударом с разворота.

"А как у тебя с защитой от тейкдаунов?" - написал Хабиб.

Напомним, что ранее Ибрагимович продлил контракт с "Миланом" до лета 2021 года.

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