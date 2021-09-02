Хабиб оценил игру сборной России в матче с Хорватией

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов кратко охарактеризовал поединок 4-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии.

"Хорошая игра была", - написал известный боец в сторис своего инстаграма.

Россияне расписали с соперником нулевую ничью и продолжают делить с хорватами первое место в отборочной группе.

4 сентября команде Валерия Карпина предстоит встретиться с Кипром.

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