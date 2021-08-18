Хабиб оценил перспективы Карпина в сборной России
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о перспективах Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
"Я думаю, что у него есть свои мысли. Он уже вызвал других футболистов. Мне интересно, чего достигнет Карпин. Мне он нравится. Когда я был молодой, смотрел, как он играет в "Сельте" и в России. Я в предвкушении матча с Хорватией. Это покажет уровень российского футбола", – приводит слова Хабиба Sport24.
Напомним, что 52-летний Карпин подписал с РФС контракт до конца 2021 года. Соглашение может быть продлено в случае выхода сборной России в финальную стадию чемпионата мира-2022.
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