Хабиб оценил успехи Криштиану Роналду
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов восхитился спортивными достижениями нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"15 лет на вершине. Почти невозможно", - написал российский боец в сторис инстаграма, прикрепив скрин одной из публикаций португальца.
Напомним, что 35-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".
В течение карьеры форвард выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус", выиграв с этими командами 28 трофеев. Ещё два титула он взял со сборной.
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|Рома
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|26
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|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|17