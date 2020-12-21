Хабиб оценил успехи Криштиану Роналду

Теги криштиану роналдуювентус

Хабиб оценил успехи Криштиану Роналду

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов восхитился спортивными достижениями нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"15 лет на вершине. Почти невозможно", - написал российский боец в сторис инстаграма, прикрепив скрин одной из публикаций португальца.

Напомним, что 35-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

В течение карьеры форвард выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус", выиграв с этими командами 28 трофеев. Ещё два титула он взял со сборной.

Не пропустите: Джорджина поздравила Роналду с получением награды Golden Foot. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи"

Тедеско дисквалифицирован на три матча по итогам матча с "Сочи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов