Хабиб оценил успехи Криштиану Роналду

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов восхитился спортивными достижениями нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"15 лет на вершине. Почти невозможно", - написал российский боец в сторис инстаграма, прикрепив скрин одной из публикаций португальца.

Напомним, что 35-летний Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча".

В течение карьеры форвард выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус", выиграв с этими командами 28 трофеев. Ещё два титула он взял со сборной.

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