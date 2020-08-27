Хабиб опубликовал фото с игроком "Краснодара"

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Хабиб опубликовал фото с игроком "Краснодара"

Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов выложил в инстаграме совместную фотографию с форвардом "Краснодара" Магомедом-Шапи Сулеймановым.

"Удачи тебе Брат Шапи в твоей нелёгкой профессии, тренируйся больше всех, Дагестанский футбол нуждается в героях на футбольных полях", - подписал снимок чемпион UFC.

Шапи - уроженец Махачкалы. В родном городе он занимался футболом до 2013 года, после чего его переманили в академию "Краснодара".

В этом сезоне нападающий провёл за "быков" 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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