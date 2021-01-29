Хабиб опубликовал фото с ван Дейком

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился в Дубае с центральным защитником "Ливерпуля" Вирджилом ван Дейком.

Российский боец выложил совместную фотографию с голландским футболистом в своём инстаграме.

"Было приятно познакомиться с тобой, Вирджил ван Дейк. Желаю тебе поправиться и скорейшего восстановления. Я знаю, что такое травмы, будь терпеливым", - написал Хабиб.

Напомним, что ван Дейк сейчас восстанавливается после повреждения крестообразной связки колена. Его возвращение в строй может состояться весной.

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