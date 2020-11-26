Хабиб отреагировал на смерть Диего Марадоны

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Хабиб отреагировал на смерть Диего Марадоны

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил вклад в популяризацию футбола легендарного Диего Марадоны, который умер накануне в возрасте 60 лет.

Культовый игрок скончался от остановки сердца. В Аргентине в связи с его смертью объявлен трёхдневный траур.

"Один из величайших спортсменов всех времён. Из-за Марадоны миллионы людей любят футбол", - написал Хабиб в инстаграме.

Марадона выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной Аргентины.

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