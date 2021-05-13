Хабиб отреагировал на удар Ибрагимовича ногой с разворота

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Хабиб отреагировал на удар Ибрагимовича ногой с разворота

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович выложил в своём инстаграме видео, на котором он выполняет удар ногой с разворота.

"Ниндзя", - подписал ролик 39-летний швед.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на публикацию футболиста в сторис инстаграма.

"А как насчёт борьбы?" - написал российский боец.

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