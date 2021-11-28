Хабиб отреагировал на видео Ибрагимовича с ударами из каратэ
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен
Знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов кратко высказался по поводу видео шведского нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича, который показал свое умение бить ногами по груше.
"Отправь мне локацию", — написал Хабиб в комментариях.
33-летний Хабиб становился чемпионом UFC в легком весе. Всего он провел 29 боев и одержал 29 побед. 24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцев Джастином Гейджи.
40-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17