Хабиб отреагировал на видео Ибрагимовича с ударами из каратэ

Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен

Знаменитый российский боец Хабиб Нурмагомедов кратко высказался по поводу видео шведского нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича, который показал свое умение бить ногами по груше.

"Отправь мне локацию", — написал Хабиб в комментариях.

33-летний Хабиб становился чемпионом UFC в легком весе. Всего он провел 29 боев и одержал 29 побед. 24 октября 2020 года Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над американцев Джастином Гейджи.

40-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне провел за "Милан" 10 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

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