Хабиб отреагировал на выход сборной Англии в финал Евро-2020

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов высказался о том, что сборная Англии впервые сыграет в финале Чемпионата Европы.

"Вы же не забыли мой пост, надеюсь. По игре Англии равных нет в мире. Всё из-за того, что в стране процветает футбол, а не коррупция. Гарет Саутгейт отдал должок сборной. Как игрок не смог, но как тренер всё-таки вывел Англию в финал", - написал боец в инстаграме.

В полуфинале Евро-2020 англичане обыграли Данию со счётом 2:1 и тепперь разыграют трофей с Италией.

Финальный поединок континентального первенства состоится в воскресенье, 11 июля, в 22:00 мск.

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