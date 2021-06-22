Хабиб отреагировал на вылет сборной России с Евро-2020

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал оригинальную реакцию на вылет сборной России с Евро-2020.

Напомним, что россияне были разгромлены Данией со счётом 1:4, из-за чего упали со второй на четвёртое место в группе.

Однако Хабиб решил не заострять внимание на провале национальной команды. Вместо этого он напомнил об успехе российской сборной на Чемпионате Европы 2008 года.

"Ровно 13 лет назад, 21 июня, сборная России вышла в полуфинал Евро-2008", - написал боец в сторис своего инстаграма.

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