Хабиб отреагировал на жеребьёвку 1/4 финала Лиги Чемпионов
Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о результатах жеребьёвки четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.
"Жестокая жеребьёвка" - написал российский боец в сторис своего инстаграма.
Напомним, что в 1/2 финала ЛЧ победитель пары "Манчестер Сити" - "Боруссия" встретится с "Баварией" или ПСЖ, а победитель пары "Реал" - "Ливерпуль" с "Порту" или "Челси".
Не пропустите: Клопп поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом" в ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Уик-энд с прицелом на Англию: 5 матчей, которые стоит посмотреть на выходных
-
"Наполи" хочет заполучить защитника "Ливерпуля"
-
Сёмин отреагировал на слухи об интересе "Ротора"
-
"Реал" готов включить Иско в сделку по Роналду
-
Головин высказался о запрете лететь в Сочи на матч Россия - Словения
-
Буффон намерен летом уйти в другой итальянский клуб
-
Сёмин может возглавить "Ротор"
-
"Милан" интересуется Влашичем
-
"Реал" нацелился на полузащитника "Ливерпуля"
-
"Манчестер Сити" стал фаворитом в борьбе за Грилиша
-
1
Евсеев претендует на пост тренера "Ротора"
-
1
Хабиб отреагировал на жеребьёвку 1/4 финала Лиги Чемпионов
-
Слуцкий недоволен судейством в матче "Рубин" - "Химки"
-
2
Роналду высказался о получении награды лучшему игроку прошлого сезона Серии А
-
Головин - лучший ассистент "Монако" в этом сезоне Лиги 1
-
Черчесов прокомментировал дебютный вызов Мухина в сборную России
-
Главные новости дня: 19 марта
-
Неймар близок к подписанию долгосрочного контракта с ПСЖ
-
2
Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов
-
"Фулхэм" уступил "Лидсу" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4