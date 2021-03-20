Хабиб отреагировал на жеребьёвку 1/4 финала Лиги Чемпионов

Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о результатах жеребьёвки четвертьфинальной стадии Лиги Чемпионов.

"Жестокая жеребьёвка" - написал российский боец в сторис своего инстаграма.

Напомним, что в 1/2 финала ЛЧ победитель пары "Манчестер Сити" - "Боруссия" встретится с "Баварией" или ПСЖ, а победитель пары "Реал" - "Ливерпуль" с "Порту" или "Челси".

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