Хабиб ответил "Барселоне", которая предложила ему перестать болеть за "Реал"

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил "Барселоне", которая предложила ему перестать болеть за мадридский "Реал".

"Я болею за "Реал" с 1998-го, но никто не может отрицать величие "Барселоны", удачи в это тяжелое время", – ответил Хабиб в комментариях в своем Instagram.

32-летний Хабиб является чемпионом UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 29 боев в смешанных единоборствах и одержал 29 побед.

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