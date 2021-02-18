Хабиб ответил "Барселоне", которая предложила ему перестать болеть за "Реал"
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ответил "Барселоне", которая предложила ему перестать болеть за мадридский "Реал".
"Я болею за "Реал" с 1998-го, но никто не может отрицать величие "Барселоны", удачи в это тяжелое время", – ответил Хабиб в комментариях в своем Instagram.
32-летний Хабиб является чемпионом UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 29 боев в смешанных единоборствах и одержал 29 побед.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14