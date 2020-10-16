"Хабиб победит, он мой брат". Роналду поддержал Хабиба перед важным матчем

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"Хабиб победит, он мой брат". Роналду поддержал Хабиба перед важным матчем

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду в инстаграме поддержал российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова перед поединком с Джастиномш Гэтжи, который состоится 24 октября.

"Хабиб победит, он мой брат, Иншааллах", - сказал футболист в прямом эфире Instagram.

Поединок можно будет посмотреть по РЕН ТВ. Начало - в 22:30 (мск). 

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