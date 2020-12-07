Хабиб побывал на одном из воскресных матчей РПЛ

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил игру 17-го тура РПЛ между московским "Динамо" и тульским "Арсеналом".

Напомним, что матч состоялся на столичной "ВТБ Арене" и завершился минимальной победой "бело-голубых".

"Динамо" сообщило, что встречу посетили 4678 зрителей, среди которых был Хабиб.

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