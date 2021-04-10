Хабиб поддержал "Реал" перед Эль Класико

Фото "Чемпионат" / Дмитрий Голубович

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выразил поддержку мадридскому "Реалу" в преддверии матча 30-го тура Примеры против "Барселоны".

"Вперёд, "Реал", - написал российский боец в сторис своего инстаграма.

Напомним, что "Реал" примет "Барсу" сегодня на стадионе "Альфредо ди Стефано", начало игры - в 22:00 мск.

В преддверии Эль Класико каталонцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата, а мадридцы - третье. Отрыв составляет 2 очка.

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