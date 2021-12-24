Хабиб поделился мнением о Бензема

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Хабиб поделился мнением о Бензема

Фото твиттер "Реала"

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил игру нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема в завершающемся году.

"Легендарный. 2021-й - его год", - написал Хабиб в сторис своего инстаграма, прикрепив фото звёздного француза.

В текущем сезоне 34-летний Бензема сыграл за "Реал" 23 матча, забил 20 голов и сделал 8 ассистов.

Не пропустите: Бензема забил юбилейный гол в карьере. | http://soccernews.ru
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