Хабиб поделился мнением о Бензема
Фото твиттер "Реала"
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отметил игру нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема в завершающемся году.
"Легендарный. 2021-й - его год", - написал Хабиб в сторис своего инстаграма, прикрепив фото звёздного француза.
В текущем сезоне 34-летний Бензема сыграл за "Реал" 23 матча, забил 20 голов и сделал 8 ассистов.
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