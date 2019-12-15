Хабиб посетил академию и стадион "Краснодара"

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Хабиб посетил академию и стадион "Краснодара"

Знаменитый российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов посетил академию и стадион "Краснодара". 

В сопровождении старшего тренера команды Мурада Мусаев он побывал на экскурсии по стадионе. Бойцу и его команде вручили подарки с атрибутикой краснодарского клуба. 

31-летний Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. За свою карьеру он провел 28 боев, в которых одержал 28 побед.

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