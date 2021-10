Хабиб посетил матч АПЛ

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетел в Англию, чтобы побывать на матче 7-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном".

Пресс-служба "красных дьяволов" выложила в своём твиттере фото российского бойца с именной клубной футболкой.

Welcome to Old Trafford, Khabib 7️⃣#MUFC | #MUNEVE pic.twitter.com/DqkIKNafRu