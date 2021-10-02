Хабиб посетил матч АПЛ
Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетел в Англию, чтобы побывать на матче 7-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном".
Пресс-служба "красных дьяволов" выложила в своём твиттере фото российского бойца с именной клубной футболкой.
Welcome to Old Trafford, Khabib 7️⃣#MUFC | #MUNEVE pic.twitter.com/DqkIKNafRu— Manchester United (@ManUtd) October 2, 2021
Стоит отметить, что Хабибу вручили майку с седьмым номером, под которым за "МЮ" выступает его друг Криштиану Роналду.
Примечательно, что сам португалец начал матч с "Эвертоном" на скамейке запасных.
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