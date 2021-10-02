Хабиб посетил матч АПЛ

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прилетел в Англию, чтобы побывать на матче 7-го тура АПЛ между "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоном".

Пресс-служба "красных дьяволов" выложила в своём твиттере фото российского бойца с именной клубной футболкой.

Стоит отметить, что Хабибу вручили майку с седьмым номером, под которым за "МЮ" выступает его друг Криштиану Роналду.

Примечательно, что сам португалец начал матч с "Эвертоном" на скамейке запасных.

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