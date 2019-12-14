Хабиб посоветовал Роналду подумать о завершении карьеры

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал совет нападающему "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Оставлять дело, которым занимался всю жизнь, очень тяжело. Но хочешь того или нет, придёт время, когда если ты и остаёшься, то спорт тебя оставит. Это разные вещи. Если ты вовремя не уйдёшь, спорт тебя оставит. Придут более молодые, голодные, мотивированные. Сохранять мотивацию и тот голод, который был в начале карьеры... К концу у тебя его не будет, потому что устанешь от этого.

И тело может постареть, вечен здесь никто не будет. У Криштиану в его возрасте уже не будет той реакции. И нет разницы - Криштиану это или Хабиб. Придут люди и заменят их. Мой совет и ему, и себе - вовремя оставлять. По физической подготовке я у него советов не спрашивал, я себя хорошо чувствую. Пока что и он выступает, и я", - сказал российский боец.

Напомним, что в феврале Роналду исполнится 35 лет.

В текущем сезоне звёздный португалец забил 9 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.

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