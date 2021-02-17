Хабиб признался в любви к футболу: "Бойцом, по-моему, я стал случайно"

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Хабиб признался в любви к футболу: "Бойцом, по-моему, я стал случайно"Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем Инстаграм признался в любви к футболу. Он разместил сообщение под фотографией со стадиона "Камп Ноу", на котором вчера присутствовал во время матча "Барселона" - ПСЖ (1:4) в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете. Кто знает, может, если Роналду родился бы в Дагестане, тоже стал бы чемпионом UFC.

В общем, я хочу сказать, что футбол – это и есть спорт. А бойцом, по-моему, я стал случайно. Шучу, не случайно", – написал Хабиб.

Напомним, Хабиб неоднократно говорил, что хотел бы попробовать свои силы в профессиональном футбольном клубе.
Читать также: Мбаппе сделал подарок Хабибу после победы в матче Лиги Чемпионов с "Барселоной" | http://soccernews.ru
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