Хабиб рассказал, какие изменения внёс бы в сборную всех времён от France Football

1 Теги хавизинедин зидансерхио рамосфранц беккенбауэрвисенте дель боске

Хабиб рассказал, какие изменения внёс бы в сборную всех времён от France Football

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарии по поводу состава сборной всех времён от журнала France Football.

Напомним, что в команду включены Лев ЯшинПаоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, КафуХави, Лотар Маттеус, Пеле, Диего МарадонаКриштиану Роналду, Роналдо, Лионель Месси.

"Вместо Хави я бы Зидана поставил. Вместо Беккенбауэра Серхио Рамоса. И тренером Дель Боске", - написал Хабиб в своём инстаграме.

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