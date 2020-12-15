Хабиб рассказал, какие изменения внёс бы в сборную всех времён от France Football

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов дал комментарии по поводу состава сборной всех времён от журнала France Football.

Напомним, что в команду включены Лев Яшин, Паоло Мальдини, Франц Беккенбауэр, Кафу, Хави, Лотар Маттеус, Пеле, Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо, Лионель Месси.

"Вместо Хави я бы Зидана поставил. Вместо Беккенбауэра Серхио Рамоса. И тренером Дель Боске", - написал Хабиб в своём инстаграме.

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