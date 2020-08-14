Хабиб рассказал, какие команды ждёт в финале Лиги Чемпионов

Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на то, кто сыграет в финале текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Очень тяжело [спрогнозировать], непонятно, кто в какой форме. ПСЖ не играл четыре-пять месяцев, а "Аталанта" была на ходу, но дальше прошёл ПСЖ. Сегодня играют "Барселона" и "Бавария", тоже непонятно, кто выиграет. Думаю, в финале будут играть ПСЖ и "Манчестер Сити", - сказал Хабиб.

Напомним, что ПСЖ уже пробился в полуфинал ЛЧ, где встретится с немецким "РБ Лейпциг".

Что касается, "Сити", то в субботу им предстоит матч с "Лионом", а в случае победы битва с "Барселоной" или "Баварией".

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