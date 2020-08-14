Хабиб рассказал, какие команды ждёт в финале Лиги Чемпионов

Теги псжманчестер сити

Хабиб рассказал, какие команды ждёт в финале Лиги Чемпионов

Известный российский боец Хабиб Нурмагомедов сделал прогноз на то, кто сыграет в финале текущего розыгрыша Лиги Чемпионов.

"Очень тяжело [спрогнозировать], непонятно, кто в какой форме. ПСЖ не играл четыре-пять месяцев, а "Аталанта" была на ходу, но дальше прошёл ПСЖ. Сегодня играют "Барселона" и "Бавария", тоже непонятно, кто выиграет. Думаю, в финале будут играть ПСЖ и "Манчестер Сити", - сказал Хабиб.

Напомним, что ПСЖ уже пробился в полуфинал ЛЧ, где встретится с немецким "РБ Лейпциг".

Что касается, "Сити", то в субботу им предстоит матч с "Лионом", а в случае победы битва с "Барселоной" или "Баварией".

Не пропустите: Кейлор Навас рискует пропустить полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

ЦСКА и киевское "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов