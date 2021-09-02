Хабиб рассказал, когда узнал о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Криштиану Роналду поведал ему о своем переходе в "Манчестер Юнайтед".
"Месяц назад он мне сказал, что переходит в "Манчестер Юнайтед". Ожидал, что эта сделка состоится.
Считаю, что "Манчестер Юнайтед" ему больше подходит, чем "Ювентус". Для меня переход не стал неожиданностью”, – сказал Хабиб.
Напомним, что "Манчестер Юнайтед" заключил с Роналду соглашение на два сезона с возможностью продления еще на один год.
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|6
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|27
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|8
|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
|27
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|10
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|27
|36
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|27
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18