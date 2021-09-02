Хабиб рассказал, когда узнал о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдухабиб нурмагомедов

Хабиб рассказал, когда узнал о переходе Роналду в "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, когда Криштиану Роналду поведал ему о своем переходе в "Манчестер Юнайтед".

"Месяц назад он мне сказал, что переходит в "Манчестер Юнайтед". Ожидал, что эта сделка состоится.

Считаю, что "Манчестер Юнайтед" ему больше подходит, чем "Ювентус". Для меня переход не стал неожиданностью”, – сказал Хабиб.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" заключил с Роналду соглашение на два сезона с возможностью продления еще на один год.

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