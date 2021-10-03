Хабиб рассказал об отношении Роналду к религии

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Хабиб рассказал об отношении Роналду к религииФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду к религии.

"Роналду постоянно говорит: "Салам алейкум", "Иншааллах" (смеется). Он понимает религию. Думаю, он придерживается своей веры, я придерживаюсь своей. Когда я встречаю людей, никогда не спрашиваю: "Эй, какой ты религии?\". Это не очень хороший пример от мусульманина, такое поведение.

Я никогда не говорю с людьми об их религии, во что они верят. Во что верят – это их решение. Я никогда с ним не говорил об этом, – сказал Хабиб.

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