Хабиб рассказал об отношении Роналду к религии
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношении португальского форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду к религии.
"Роналду постоянно говорит: "Салам алейкум", "Иншааллах" (смеется). Он понимает религию. Думаю, он придерживается своей веры, я придерживаюсь своей. Когда я встречаю людей, никогда не спрашиваю: "Эй, какой ты религии?\". Это не очень хороший пример от мусульманина, такое поведение.
Я никогда не говорю с людьми об их религии, во что они верят. Во что верят – это их решение. Я никогда с ним не говорил об этом, – сказал Хабиб.
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|Команда
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|3
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|4
|Челси
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|44
|5
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|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18