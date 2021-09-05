Хабиб рассказал, почему Роналду ушел из "Ювентуса"

Теги криштиану роналдухабиб нурмагомедовманчестер юнайтедювентус

Хабиб рассказал, почему Роналду ушел из "Ювентуса"Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поведал причину, по который форвард сборной Португалии Криштиану Роналду перешел из "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед".

"Личные сообщения раскрывать не хочется… Он сказал, что ему скучно в Италии и что он хочет перейти в Англию.

Ну и я тоже не фанат итальянского футбола, а английский могу и не переключать. Любая команда там может дать зрелище", – сказал Хабиб.

Напомним, что до этого Нурмагамедов сказал, что узнал о переходе Роналду в "Юнайтед" за месяц до трансфера.

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