Хабиб сфотографировался с Бекхэмом во время матча ПСЖ - Реал

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме опубликовал снимок с легендой сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Об этом сообщает iSport.u.

По данным источника, Хабиб сфотографировался с экс-футболистом во время матч ПСЖ - "Реал".

"Легендарный Дэвид Бекхэм", - подписал фото Хабиб.

Напомним, матч ПСЖ - "Реал" проходил вчера, 18 сентября, и закончился в пользу парижского клуба - 3:0.

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