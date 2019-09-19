Хабиб сфотографировался с Бекхэмом во время матча ПСЖ - Реал
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем инстаграме опубликовал снимок с легендой сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. Об этом сообщает iSport.u.
По данным источника, Хабиб сфотографировался с экс-футболистом во время матч ПСЖ - "Реал".
"Легендарный Дэвид Бекхэм", - подписал фото Хабиб.
Напомним, матч ПСЖ - "Реал" проходил вчера, 18 сентября, и закончился в пользу парижского клуба - 3:0.
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