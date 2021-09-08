Хабиб сфотографировался с легендами "Спартака"

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сфотографировался с бывшими футболистами московского "Спартака".

"Вот с этой командой выезжаю на любые дворовые разборки по футболу. У меня даже свой комментатор будет. Рад был знакомству, легенды", - написал Хабиб в своем инстаграме, прикрепив совместное фото с Егором Титовым, Дмитрием Аленичевым, Романом Павлюченко, Александром Ширко и Дмитрием Сычевым.

Также спортсмен выложил отдельное фото с комментатором Виктором Гусевым.

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