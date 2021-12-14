Хабиб сказал, кому бы отдал "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о вручении нападающему сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси "Золого мячя".
"Думаю, что я бы дал Левандовскому или Бензема.
Левандовски, как я думаю, в последние три года лучший в футболе. Посмотрите, что он делал: выиграл Лигу чемпионов, 120 голов забил (или больше) за два года.
В этом году у него 65 голов. Вообще не помню таких достижений", – сказал Нурмагомедов.
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