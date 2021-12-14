Хабиб сказал, кому бы отдал "Золотой мяч"

1 Теги золотой мячхабиб нурмагомедовкарим бенземароберт левандовскиреал мадридбавария мюнхен

Хабиб сказал, кому бы отдал "Золотой мяч"Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о вручении нападающему сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси "Золого мячя".

"Думаю, что я бы дал Левандовскому или Бензема.

Левандовски, как я думаю, в последние три года лучший в футболе. Посмотрите, что он делал: выиграл Лигу чемпионов, 120 голов забил (или больше) за два года.

В этом году у него 65 голов. Вообще не помню таких достижений", – сказал Нурмагомедов.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Пусть Хабиб лучше пасёт своих баранов в своём кишлаке, а не сунет свой нос, куда баран-бароном!

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