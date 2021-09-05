Хабиб сравнил Роналду с Месси
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о том, кто лучше из пары Месси и Роналду.
– Безотносительно вашей дружбы с Криштиану: кто круче – он или Месси?
– Криштиану намного круче, я так считаю. Месси тоже очень хорошо играет, один из лучших в истории. Но если по игре они равны, то по харизме Криштиану мощнее.
– Криштиану или Роналдо Зубастик?
– Мое детство – это Зубастик. Давайте обоих выберем. Всю жизнь смотрел, как он играет. У него не было долгого пика, постоянно были травмы. Где-то с 1996-го по 2005-й он играл. Только 8-9 лет было все отлично. А Криштиану 17 лет на вершине. В 2004 году он был в финале на Евро, а сейчас 2021-й, и он до сих пор забивает.
Такого феномена в футболе еще не было. Месси начал году в 2006-м, а Лигу чемпионов первую выиграл в 2009-м. Считаю, Месси на пике лет 12, а Криштиану – 17. Мое личное мнение – Криштиану намного круче, – сказал Нурмагомедов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18