Хабиб высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен
Известный боец Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед".
"Криштиану уже 37 лет, и это не лучший возраст для него. Впрочем, он по-прежнему влияет на всю команду. Уверен, что "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне будет играть хорошо и сможет создать проблемы другим клубам. Я хочу поговорить с Роналду. За пару месяцев до ухода из "Реала" он сообщил мне о решении уйти. То же самое было и в "Ювентусе". Я уточню его планы. Хочу, чтобы он остался в "МЮ", - приводит слова Нурмагомедов Sky Sports.
В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18