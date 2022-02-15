Хабиб высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен

Известный боец Хабиб Нурмагомедов выразил надежду, что португальский нападающий Криштиану Роналду не покинет "Манчестер Юнайтед".

"Криштиану уже 37 лет, и это не лучший возраст для него. Впрочем, он по-прежнему влияет на всю команду. Уверен, что "Манчестер Юнайтед" в следующем сезоне будет играть хорошо и сможет создать проблемы другим клубам. Я хочу поговорить с Роналду. За пару месяцев до ухода из "Реала" он сообщил мне о решении уйти. То же самое было и в "Ювентусе". Я уточню его планы. Хочу, чтобы он остался в "МЮ", - приводит слова Нурмагомедов Sky Sports.

В нынешнем сезоне 37-летний Роналду провел 27 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

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