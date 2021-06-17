Хабиб высказался о перспективах сборной России на Евро-2020

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Хабиб высказался о перспективах сборной России на Евро-2020Фото: инстаграм Хабиба/Автор неизвестен

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о перспективах сборной России на Евро-2020.

"В современной сборной у меня есть друзья, я не собираюсь критиковать команду.

Могу сказать, что нет лидера команды. А если он есть, то он не выполняет свой функции.

Это точно не лучшая сборная России за всю историю. Считаю, что лучшие сборные были в начале и середине 2000-х.

На данный момент идет спад, но такое бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России — выйти из группы", – сказал Нурмагомедов.

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