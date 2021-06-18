Хабиб высказался о своих перспективах в футболе
Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что из-за возраста не рассчитывает на профессиональную карьеру футболиста.
"Могу ли я оказаться в чемпионате Казахстана? Ну, если играть, то в Премьер-лиге. Не в российской, в английской (смеётся). А так, если играть профессионально - мне скоро 33 года будет. Куда уже дергаться? Но всё-таки хоть какую-то футбольную историю мне бы хотелось построить.
У меня есть проекты в этом направлении, скоро услышите. А самому играть, не имея любительской карьеры, сразу переходить в профессионалы... Не хочется быть якорем для какой-то команды. В благотворительном матче я бы мог сыграть. Со стариками, которые уже ушли, на их фоне я бы мог побегать", - сказал Хабиб.
Ранее сообщалось, что заключить контракт с экс-бойцом готов махачкалинский "Легион Динамо", выступающий в ПФЛ.
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