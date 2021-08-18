Хабиб высказался об уходе Черчесова из сборной России
Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
"С Черчесовым у меня хорошие отношения, мы общаемся. У него был пик в 2018 году, когда сборная России добилась своего лучшего результата на чемпионатах мира. Последнее время команда была сильно на спаде, но в этом, я думаю, виноват не только Черчесов, но и много других людей. В том числе Российский футбольный союз. Нужна какая-то новая энергия, новые люди", - приводит слова Хабиба Sport24.
Напомним, что Черчесов был уволен после провала сборной России на Евро-2020. На чемпионате Европы российская национальная команда заняла последнее место в своей группе и не сумела выйти в плей-офф. Преемником Черчесова был назначен Валерий Карпин.
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