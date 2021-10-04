Хабиб: "Я готов был дать бой тысяче пьяных фанатов "Ливерпуля"

Теги ливерпульманчестер ситихабиб нурмагомедов

Хабиб: "Я готов был дать бой тысяче пьяных фанатов "Ливерпуля"

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как популярность могла принести ему неприятности на минувших выходных.

"Популярность оказывает на меня давление. Например, выходя с "Энфилда" я попал в гущу фанатов "Ливерпуля", меня окружила тысяча пьяных болельщиков. Но я готов был дать им бой, если что. Днём ранее я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что я действительно был в опасности", - приводит слова Хабиба Islam Chahnel.

В воскресенье российский боец посетил матч 7-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", который завершился ничьей 2:2.

Не пропустите: Хабиб рассказал об отношении Роналду к религии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тедеско - в шорт-листе "Локомотива" на замену Николичу

Тедеско - в шорт-листе "Локомотива" на замену Николичу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов