Хабиб: "Я готов был дать бой тысяче пьяных фанатов "Ливерпуля"

Фото инстаграм Хабиба Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, как популярность могла принести ему неприятности на минувших выходных.

"Популярность оказывает на меня давление. Например, выходя с "Энфилда" я попал в гущу фанатов "Ливерпуля", меня окружила тысяча пьяных болельщиков. Но я готов был дать им бой, если что. Днём ранее я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что я действительно был в опасности", - приводит слова Хабиба Islam Chahnel.

В воскресенье российский боец посетил матч 7-го тура АПЛ между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити", который завершился ничьей 2:2.

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