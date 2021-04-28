Хабиб ярко оценил игру Бензема в матче с "Челси"

Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ярко прокомментировал игру французского нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема в первом полуфинальном матче 1/2 финала Лиги Чемпионов с лондонским "Челси" (1:1).

"Хорошая работа, брат", — написал Хабиб в Stories своего Instagram.

Бензема отметился голом на 29-й минуте, сравняв счет.

Ответный матче "Челси" - "Реал" состоится 5 мая в Лондоне.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 40 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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