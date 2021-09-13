Хабиб ярко отреагировал на феерический дебют Роналду за "МЮ"

Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об игре португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду в матче 4-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (4:1). В этой встрече форвард сделал дубль.

"Что за легенда все-таки", — написал Хабиб в инстаграме.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" перед закрытием летнего трансферного окна из туринского "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Португалец заключил с английским клубом контракт до лета 2023 года с возможностью продления еще на год.

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