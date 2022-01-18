Хабиб ярко высказался о Бекхэме

Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен

Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ярко отозвался о бывшем капитане сборной Англии Дэвиде Бекхэме.

"Он и есть штрафные", — написал Нурмагомедов в сториз своего инстаграма.

Бекхэм в бытность футболистом выступал за "Манчестер Юнайтед", "Престон", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и "ПСЖ. За сборную Англии сыграл 115 матчей и забил 17 голов.

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