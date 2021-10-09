Хачатурянц оценил игру сборной России в матче со Словакией

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Хачатурянц оценил игру сборной России в матче со Словакией

Фото твиттер РПЛ

Исполняющий обязанности главы РПЛ Ашот Хачатурянц дал комментарии по итогам матча 7-го тура квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Словакии.

"Результат определённо есть. Есть три очка. В игре, конечно, есть объективные причины, по которым мы не смогли сыграть в полную силу - это травмы. Очень здорово Карпин провёл все нужные замены, все они были эффектные. Карпин усилил игру, убрал тех, у кого эта игра изначально не пошла. Это очевидно хорошая тренерская работа.

По моему мнению, удача в футболе строится на удаче, а также качественной игре голкипера. Впереди Словения, главному тренеру надо думать над составом", - заявил Хачатурянц.

Напомним, что игра состоялась в пятницу вечером в Казани. Россия победила со счётом 1:0 благодаря автоголу. При этом словаки значительно превзошли соперника по ключевым статистическим показателям: удары - 25:10; удары в створ - 5:1; владение мячом - 70:30%. 

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