Хачатурянц высказался по поводу возможного расширения РПЛ до 18 команд

Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен

Президент российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.

"На данный момент мы не рассматриваем такой вариант.

Ранее у нас были мысли на этот счет, но сейчас мы не думаем про это. В начале апреля будет оглашена стратегия по развитию РПЛ, там будет озвучена позиция и на этот счет, и на многие другие", – сказал Хачатурянц.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ выступают за расширение лиги.

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