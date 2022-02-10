Хачатурянц высказался по поводу возможного расширения РПЛ до 18 команд
Фото: твиттер РПЛ\Автор неизвестен
Президент российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц высказался о возможном расширении РПЛ до 18 команд.
"На данный момент мы не рассматриваем такой вариант.
Ранее у нас были мысли на этот счет, но сейчас мы не думаем про это. В начале апреля будет оглашена стратегия по развитию РПЛ, там будет озвучена позиция и на этот счет, и на многие другие", – сказал Хачатурянц.
Ранее сообщалось, что клубы РПЛ выступают за расширение лиги.
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