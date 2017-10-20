Хачериди готов сыграть с "Шахтёром"
Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди восстановился после воспаления сухожилия полусухожильной мышцы, сообщает официальный сайт клуба.
30-летний футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе и готов вернуться на поле.
Напомним, что в воскресенье "Динамо" примет "Шахтёр". Начало матча - в 19:30 по московскому времени.
Не пропустите: Врач киевского "Динамо" рассказал о травме Виды. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Лучшая атака против крепкой обороны: "Манчестер Сити" принимает "Бернли"
-
Трудное испытание: "Челси" примет главное открытие сезона "Уотфорд"
-
Последние против первых: "Малага" едет в гости к "Барселоне"
Лента новостей
-
Усэйн Болт начнет играть в футбол в 2018 году
-
Верратти признался, что летом думал о смене клуба
-
Битва за лидерство: "Наполи" принимает "Интер"
-
Поездка в логово "летучих мышей": "Севилья" гостит у "Валенсии"
-
По курсу выздоровления: "Спартак" попробует продолжить победную серию в матче против"Амкара"
-
Билич: "Вест Хэм" провёл плохой матч"
-
"Барселона" нацелилась на защитника "Атлетика"
-
Канте близок к возвращению в строй
-
"Боавишта" крупно победила "Эшторил"
-
Венгер прокомментировал слухи о желании Озила перейти в "МЮ"
-
"Милан" дал Монтелле два матча на исправление ситуации
-
Каррера: "Амкар" не стоит недооценивать"
-
"Вест Хэм" – "Брайтон" - 0:3 (обзор)
-
"Сент-Этьен" – "Монпелье" - 0:1 (обзор)
-
Экс-форвард сборной Италии Микколи угодит за решётку
-
"Брайтон" в гостях разгромил "Вест Хэм"
-
Булыкин предложил ужесточить лимит на легионеров в еврокубках
-
"Монпелье" на выезде взял верх над "Сент-Этьеном"
-
Хачериди готов сыграть с "Шахтёром"
-
"Шальке" – "Майнц" - 2:0 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|12
|31
|2
|Динамо Киев
|11
|24
|3
|Ворскла
|12
|21
|4
|Олимпик Донецк
|12
|20
|5
|Верес Ровно
|12
|18
|6
|Мариуполь
|11
|16
|7
|Заря Луганск
|12
|14
|8
|Звезда Кропивницкий
|12
|10
|9
|Александрия
|12
|9
|10
|Черноморец Одесса
|12
|9
|11
|Карпаты Львов
|12
|9
|12
|Сталь Каменское
|12
|8