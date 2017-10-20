Хачериди готов сыграть с "Шахтёром"

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди восстановился после воспаления сухожилия полусухожильной мышцы, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе и готов вернуться на поле.

Напомним, что в воскресенье "Динамо" примет "Шахтёр". Начало матча - в 19:30 по московскому времени.

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