Хачериди готов сыграть с "Шахтёром"

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Хачериди готов сыграть с "Шахтёром"

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди восстановился после воспаления сухожилия полусухожильной мышцы, сообщает официальный сайт клуба.

30-летний футболист уже вернулся к тренировкам в общей группе и готов вернуться на поле.

Напомним, что в воскресенье "Динамо" примет "Шахтёр". Начало матча - в 19:30 по московскому времени.

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