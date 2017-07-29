Хачериди хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате

Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди признался, что ему бы хотелось поиграть в одном из европейских чемпионатов.

"Если честно, то хотелось бы попробовать поиграть в Европе. Думаю, я ещё не совсем старый. Сил ещё хватает. Самое главное, чтобы травмы не мучали" - сказал 30-летний центрбек.

Ранее сообщалось, что Хачериди может перейти в английский "Халл", который возглавляет Леонид Слуцкий. | http://soccernews.ru