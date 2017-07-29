Хачериди хочет попробовать свои силы в зарубежном чемпионате
Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди признался, что ему бы хотелось поиграть в одном из европейских чемпионатов.
"Если честно, то хотелось бы попробовать поиграть в Европе. Думаю, я ещё не совсем старый. Сил ещё хватает. Самое главное, чтобы травмы не мучали" - сказал 30-летний центрбек.
Ранее сообщалось, что Хачериди может перейти в английский "Халл", который возглавляет Леонид Слуцкий. | http://soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|2
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|2
|6
|3
|Олимпик Донецк
|2
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|4
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|5
|Ворскла
|2
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|7
|Звезда Кропивницкий
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|Верес Ровно
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|Заря Луганск
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|2
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|11
|Александрия
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|Черноморец Одесса
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