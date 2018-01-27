Хачериди может перебраться в Грецию

ПАОК интересуется защитником киевского "Динамо" Евгением Хачериди, сообщают украинские СМИ.

Греческий клуб пока готов заплатить за трансфер 30-летнего центрбека 1,5 миллиона евро, но может увеличить предложение до двух миллионов.

Впрочем, "Динамо" настаивает на сумме сделки в размере 3 миллионов евро. Такие условия не устраивают ПАОК и "орлы" могут отказаться от притязаний на Хачериди в январе и подождать до лета, когда он станет свободным агентом.

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