Хачериди может перебраться в Грецию
ПАОК интересуется защитником киевского "Динамо" Евгением Хачериди, сообщают украинские СМИ.
Греческий клуб пока готов заплатить за трансфер 30-летнего центрбека 1,5 миллиона евро, но может увеличить предложение до двух миллионов.
Впрочем, "Динамо" настаивает на сумме сделки в размере 3 миллионов евро. Такие условия не устраивают ПАОК и "орлы" могут отказаться от притязаний на Хачериди в январе и подождать до лета, когда он станет свободным агентом.
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