Хачериди может перебраться в Грецию

Теги евгений хачеридидинамо киевпаок

Хачериди может перебраться в Грецию

ПАОК интересуется защитником киевского "Динамо" Евгением Хачериди, сообщают украинские СМИ.

Греческий клуб пока готов заплатить за трансфер 30-летнего центрбека 1,5 миллиона евро, но может увеличить предложение до двух миллионов.

Впрочем, "Динамо" настаивает на сумме сделки в размере 3 миллионов евро. Такие условия не устраивают ПАОК и "орлы" могут отказаться от притязаний на Хачериди в январе и подождать до лета, когда он станет свободным агентом. 

Не пропустите: "Сампдория" интересуется нападающим "Шахтёра". | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Отомстить за разгром: "Марсель" принимает на своем поле "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Олимпиакос Пирей 34 86
2 ПАОК 34 69
3 Атромитос 34 66
4 Панатинаикос 34 66
5 Астерас Триполис 34 58
6 Эрготелис 34 44
7 ОФИ 34 44
8 Левадиакос 34 42
9 Панаитоликос Агринио 34 42
10 ПАС Гианнина 34 41
11 Пантракикос 34 41
12 Kallonis 34 39
13 Паниониос 34 39
14 Ксанти 34 38
15 Платаниас 34 38
16 Верия ФК 34 38
17 Аполлон Смирнис 34 36
18 Арис 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов