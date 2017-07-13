Хачериди может перебраться в "Халл"
Защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди может продолжить карьеру в Англии, сообщают российские СМИ.
Известно, что переговоры о трансфере 29-летнего украинца ведёт "Халл", который возглавляет Леонид Слуцкий.
Стоит отметить, что контракт Хачериди с "Динамо" истекает летом 2018 года и в прошлом сезоне центрбек не был основным игроком гранда УПЛ.
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