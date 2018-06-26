Хачериди не исключает возможности получения гражданства Греции

Защитник ПАОК и сборной Украины Евгений Хачериди может получить гражданство Греции.

"Я не родился в Греции, но у меня есть греческие корни, поэтому для меня большая ответственность выступать за ПАОК.

Гражданство? Я обсуждал этот вопрос с руководством клуба, но пока ничего определённого. Но мне бы этого очень хотелось", - отметил он.

Хачериди играл за "Динамо" с 2007 года. Этим летом он перебрался в Грецию.

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